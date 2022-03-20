ضبط نصف طن لحم فروج فاسد في جرمانا بريف دمشق 

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا ان دوريات حماية المستهلك ركزت اليوم في رقابتها على أسواق اللحوم في المدينة وخاصة بعد عدة شكاوى تلقتها المديرية عن وجود لحوم مخالفة للمواصفات، حيث تمكنت دوريات الحماية من ضبط ورشة نتر فروج في جرمانا تحتوي على كميات كبيرة من نتر الفروج الفاسد قدرت بحوالي نصف طن كانت معدة للإتجار بها بصورة مخالفة، حيث قامت الدورية بتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف ومصادرة الكمية وتسليمها إلى الجهات المعنية بقصد إتلافها وإحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً..

وأوضح شيحا أن أعمال الرقابة لهذا اليوم لم تقتصر على ذلك فقد تناولت مخالفات المخابز

و محلات مراكز بيع أعلاف ومجارش في مناطق النبك والعادلية ونجها وخان الشيح ودوما وحمورية وسعسع بمخالفات البيع بسعر زائد وإعطاء فواتير غير نظامية وعدم حيازة فواتير شراء و عدم الإعلان عن الأسعار فيما توزعت باقي ضبوط المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير و سحب عينات يشتبه بمخالفتها للمواصفات.

من دون أن ننسى التركيز على محطات الوقود ومراقبة حركة المادة فيها.



تشرين