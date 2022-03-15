الصين تطالب الولايات المتحدة بتوضيح حول أنشطتها العسكرية البيولوجية

حثت الصين، الولايات المتحدة، على التصرف بمسؤولية وتقديم توضيح شامل بشأن أنشطتها العسكرية البيولوجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أيضا التوقف عن كونها الدولة الوحيدة التي تعرقل إنشاء نظام للتحقق في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.

وأضاف أن "هذا سيساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي في وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الأمن البيولوجي العالمي"، موضحا أن "الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا هي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي".

كما وجه تشاو أيضا أسئلة حول كيفية إنفاق الولايات المتحدة تمويلا يبلغ 200 مليون دولار في المختبرات البيولوجية، وما نوع البحث الذي أجرته على مسببات الأمراض، ولماذا ترفض فتح المختبرات البيولوجية لإجراء تحقيقات مستقلة من قبل خبراء دوليين، من بين أسئلة أخرى. وقال: "ردود الولايات المتحدة حتى الآن متناقضة مع ذاتها ومحيرة".

المصدر: "شينخوا"