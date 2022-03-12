موسكو: العقوبات لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا

12-03-2022

موسكو: العقوبات لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا

دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة.jpg

أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العقوبات الغربية ضد موسكو لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا.

وقال ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "العقوبات الغربية هدفها تدمير الاقتصاد الروسي": "لن يؤدي رحيل الشركات الأوروبية والأمريكية إلا إلى خسارة حصتها في السوق الروسية".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية ردا على العملية الروسية في أوكرانيا.

وأكد بايدن مؤخرا أن "معدل التضخم غير المسبوق في بلاده والمسجل للمرة الأولى في 40 عاما، مردّه الوضع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا".

واعترف بايدن في وقت سابق بأن "العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده"، متعهدا بـ"حمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة".

المصدر: "تاس"

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