أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.66% إلى 125.75 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.01% إلى 130.55 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT + نوفوستي