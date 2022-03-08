بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

وقال بايدن في كلمة متلفزة إن "قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا"، لافتا إلى أن هذا القرار "لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة... وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا".

وأشار إلى أن واشنطن "تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع".

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كان قد أكد أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، ما يجعل الأسعار تقفز إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.

المصدر: RT