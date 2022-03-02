الناتو: لا ضرورة لرفع حالة التأهب النووية

أشارت تقارير إعلامية إلى أن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لرفع حالة تأهب “القوة النووية” للحلف.

وقال ستولتنبرغ: «سنفعل دائماً كل ما هو ضروري لحماية حلفائنا والدفاع عنهم، لكننا لا نعتقد أن هناك حاجة لتغيير مستوى استعداد القوات النووية لحلف شمال الأطلسي الآن».

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الولايات المتحدة لا ترى أي سبب لزيادة مستوى جاهزية قواتها النووية وتواصل تقييم ترتيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وضع خاص للخدمة القتالية في قوات الردع الروسية.



في وقت سابق، أمر بوتين، في اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف، بنقل قوات الاحتواء إلى وضع خاص للخدمة القتالية.



وذكر أن «كبار المسؤولين في دول الناتو القيادية يسمحون أيضا بالتصريحات العدوانية ضد بلدنا».

كما أبلغ وزير الدفاع الروسي #سيرغي_شويغو، الرئيس #فلاديمير_بوتين أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

فيما قال مسؤول عسكري روسي انه تم وضع قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في حالة استنفار مرتفعة.



حيث يحتفظ الجيش الروسي لنفسه بحق استخدام الأسلحة النووية، رداً على استخدام الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل ضدها، كذلك في حال العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية.

والمقصود من «الثالوث النووي» هو القوات الاستراتيجية من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة، التي تستطيع حمل رؤوس نووية، والقادرة على تنفيذ مهمات الردع الاستراتيجي الشامل.