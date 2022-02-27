27-02-2022
مقتل شخص وإصابة 14 في إطلاق نار في صالة للشيشة في لاس فيجاس
لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في إطلاق نار في صالة للشيشة في لاس فيجاس
ردت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس على تقارير عن إطلاق نار في صالة للشيشة في وسط لاس فيغاس في حوالي الساعة 3:15 صباحًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة.
قالت الشرطة إن شخصين على الأقل دخلا في مشاجرة وتبادلا إطلاق النار خلال حفلة داخل صالة الشيشة. تم إطلاق النار على 14 شخصًا.
وقالت الشرطة إنه أُعلن عن وفاة رجل بالغ وأن ضحيتين أخريين في حالة حرجة . وجميع الضحايا الآخرين في حالة مستقرة.
وقالت الشرطة إن التحقيق جار. لم يتم إجراء أي اعتقالات، مشيرة إلى إنه ليس لديها أي تفاصيل أخرى تكشف عنها في الوقت الحالي.
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