مقتل شخص وإصابة 14 في إطلاق نار في صالة للشيشة في لاس فيجاس

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في إطلاق نار في صالة للشيشة في لاس فيجاس

ردت إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس على تقارير عن إطلاق نار في صالة للشيشة في وسط لاس فيغاس في حوالي الساعة 3:15 صباحًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة.

قالت الشرطة إن شخصين على الأقل دخلا في مشاجرة وتبادلا إطلاق النار خلال حفلة داخل صالة الشيشة. تم إطلاق النار على 14 شخصًا.

وقالت الشرطة إنه أُعلن عن وفاة رجل بالغ وأن ضحيتين أخريين في حالة حرجة . وجميع الضحايا الآخرين في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة إن التحقيق جار. لم يتم إجراء أي اعتقالات، مشيرة إلى إنه ليس لديها أي تفاصيل أخرى تكشف عنها في الوقت الحالي.