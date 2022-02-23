ترامب عن خطوة بوتين في أوكرانيا: عمل عبقري

أعرب الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” عن إعجابه باعتراف الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” باستقلال منطقتين في شرق أكرانيا (لوغانسك ودونيتسك)، واصفاً ذلك بأنه عمل “عبقري”.

“ترامب” وفي مقابلة إذاعية، قال «بوتن يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع».

واعتبر أن تكتيكات بوتين كانت “ذكية”، دون أن يعقّب أكثر، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك، وفقاً لما نقلت “فرانس برس”.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه “جو بايدن” للأزمة في أوكرانيا، مذكرً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتن، ومؤكداً أن “سيّد الكرملين” ما كان ليتصرّف على هذا النحو “أبداً” في ظلّ إدارته.

وأضاف: «لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا.. أعرف فلاديمير بوتن جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظل إدارة ترامب ما يفعله حالياً، مستحيل!».

ووصف ترامب الرئيس بايدن بأنه «رجل ليس لديه تصور لما يفعله»، مقللاً من شأن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي على روسيا.

وتشمل العقوبات الغربية ضد روسيا حتى الآن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2″ القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك”VEB ” والبنك العسكري الروسي، وديون روسيا السيادية.

بدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، بوتين بأنه «رجل دولة ذكي وموهوب للغاية»، قائلا إنه «يحترمه بشكل كبير».

ولفت بومبيو في تصريحات صحفية، إلى أن بوتين لم يتجرأ على أوكرانياخلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.