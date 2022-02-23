هازارد للبيع!

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإعارة البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعاقد الميرنجي مع هازارد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو، قادمًا من صفوف تشيلسي الانكليزي.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع تشيلسي، حول إعارة هــازارد في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن رحيل هــازارد يعد الحل الأفضل للاعب والنادي الملكي في الموسم المقبل.

ويريد هازارد المشاركة بانتظام في المباريات كي يكون جاهزاً للظهور في كأس العالم 2022، بينما يسعى ريال مدريد للتخلص من اللاعب البلجيكي لإفساح المجال أمام التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية ألا يوجد نادٍ يريد دفع راتب هـــازارد بالكامل أثناء الإعارة، ويتفاوض تشيلسي الآن مع ريال مدريد على الجزء الذي سيدفعه من أجر النجم البلجيكي.