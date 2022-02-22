ابن يسرق من والده ٦٣ ألف دولار أمريكي بالاشتراك مع صديقه
ادعى إلى قسم شرطة الصالحية بدمشق أحد المواطنين بتعرض منزله للسرقة عن طريق مفتاح مطابق وسرقة مبلغ ٦٣ ألف دولار أمريكي وتكسير كاميرات المراقبة الموجودة ضمن المنزل وبعثرة أثاث المنزل من قبل السارقين .
حضرت دورية من قسم شرطة الصالحية بدمشق وعاينت المكان ، بالمتابعة وبالبحث تم الاشتباه بصديق أحد أفراد العائلة كونه يتردد إلى المنزل بشكل متكرر ، تم إلقاء القبض عليه ويدعى (احمد – ز) وإحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ من المنزل بالاتفاق مع ابن صاحب المنزل ويدعى (صلاح -س) حيث قاما بالدخول إلى المنزل بواسطة مفتاح مطابق وافتعال فوضى بالمنزل وكسر كاميرات المراقبة مع سحب بطاقات الذاكرة التابعة لها وسرقة مبلغ ٦٣ ألف دولار أمريكي ،تم إلقاء القبض على ابن صاحب المنزل المدعو (صلاح) وإحضاره إلى مركز القسم وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع صديقه المدعو (احمد) بسرقة المبلغ المالي.
وتم استرداد كامل المبلغ وتسليمه لأصحابه بموجب قرار قضائي وتنظيم الضبط اللازم وإحالتهما إلى القضاء المختص أصولاً.
المصدر: وزارة الداخلية
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