بوتين: روسيا تخطط لمواصلة إمدادات الغاز للأسواق العالمية
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بمواصلة توفير الإمدادات من الغاز بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية دون انقطاع.
ونقلت تاس عن بوتين قوله في حديث للمشاركين والضيوف في منتدى الدول المصدرة للغاز في قطر ونشر على موقع الكرملين الإلكتروني إن “روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من هذه المادة الخام بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية لتحسين البنية التحتية ذات الصلة وزيادة الاستثمار في قطاع الغاز”.
وأشار إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تحديث سوق الطاقة مؤكداً أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتقوية الشراكات في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وتنسيق الجهود لتعزيز مصالح مصدري الغاز في أسواق الطاقة العالمية وتطوير الحلول التي يمكن أن تضمن صناعة الغاز المستدامة والموثوقة وكفاءة التشغيل مع تلبية الأهداف المناخية.
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