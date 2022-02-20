تأهل فريق الوحدة إلى ربع نهائي كأس سوريا، عقب تغلبه على الطليعة، بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، اليوم الأحد، ضمن مواجهات دور الـ16.

المباراة كانت متكافئة مع أفضلية للوحدة في وسط الملعب، مع مغامرات هجومية قادها أسامة أومري.

فيما لعب الطليعة بتركيز كبير وتأمين دفاعي، مع الاعتماد على الهجوم المرتد الذي كاد أن يربك حسابات الوحدة.

وكان عبد الله نجار أبرز لاعبي الطليعة، فيما أقلقت تحركات عبد الرحمن بركات دفاعات فريق الطليعة.

وكان الاتحاد الحلبي وصل للدور ربع النهائي عقب تجاوزه عفرين، فيما وصل الحرجلة بتجاوزه النواعير بركلات الترجيح، بدوره وصل الفتوة حين هزم الكرامة (1-0).

وتستكمل مباريات الدور الـ16 يوم الجمعة المقبل، فيلتقي الجيش والشرطة، وتشرين مع المحافظة، فيما يصطدم جبلة مع الوثبة.