«أوبك» تريد من إيران الانضمام إلى اتفاق التوريد

كشفت مصادر في أوبك لـ”رويترز” إنه «إذا نجحت المحادثات النووية الإيرانية ورفعت الولايات المتحدة العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، فستتطلع مجموعة أوبك + إلى انضمام إيران في نهاية المطاف إلى اتفاق إمدادات الإنتاج».

ووفقاً لمصدر “أوبك”، فإنه «يبدو أن الاتفاق المحتمل بشأن عودة الولايات المتحدة وإيران إلى ما يسمى بالاتفاق النووي يبدو قريباً».

وخلال الأيام القليلة الماضية، كانت هناك تلميحات من الدبلوماسيين إلى أن «التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي قريب بالفعل، مما دفع أسعار النفط للانخفاض».

وكتب المفاوض الإيراني الرئيسي، على باقري كأني، على تويتر «بعد أسابيع من المحادثات المكثفة، اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق، لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء، رغم ذلك، يجب أن يتحلى شركاؤنا المفاوضون بالواقعية وأن يتجنبوا العناد وأن يلتزموا بدروس السنوات الأربع الماضية. حان الوقت لاتخاذ قراراتهم الجادة».

ووفقاً لدبلوماسيين تحدثوا لـ”رويترز”، فإن «مسودة اتفاق تجري مناقشتها ستضع المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، بما في ذلك صادرات النفط، في مرحلة لاحقة».

قال مصدر مطلع على المفاوضات لـ”رويترز” إن «إيران من جانبها ستسعى على الأرجح أولاً لاستعادة إنتاجها النفطي وصادراتها، لكنها ستوافق أيضاً على حصة بعد محادثات مع أوبك».

وأغلقت أسعار النفط الأسبوع على تفاوت اليوم الجمعة حيث أنهى الخام الأمريكي مكاسب استمرت ثمانية أسابيع إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً، أو 0.6% إلى 93.54 دولار للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضاً 69 سنتاً، أو 0.5% عند 91.07 دولار للبرميل.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ أيلول 2014 يوم الاثنين لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران أثر على السوق.

وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9% للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% هذا الأسبوع.

