سـوبيرانا: بات متوفر في سوريا

كشفت مديرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة د.رزان طرابيشي،عن توفر لقاح “سوبيرانا” الكوبي في سوريا.

حيث أوضحت أنه عبارة عن جرعتين مع احتمال أن يكون هناك جرعة 3 حسب التوفر، مبينة أن الفواصل بين الجرعات 28 يوم.

كما كشفت د. طرابيشي عن توفر لقاح “عبد الله” الكوبي في سوريا، مشيرة إلى أن توزيعه سيتم خلال الشهر المقبل، وهو عبارة عن 3 جرعات بفواصل 14 يوم.

ولفتت إلى أن اللقاحات المتوفرة هي “أسترازينكا، سينوفارم، سينوفاك، جونسون واللقاحات الكوبية”.

وحول إمكانية إطلاق مبادرات على غرار الحملة التي أطلقت لتلقي اللقاح في حدائق دمشق، أكدت مديرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة د.رزان طرابيشي، أن المبادرات مستمرة وسيكون هناك تكرار لها ضمن مديريات الصحة ومنها العمل ضمن المولات ايام العطل وبالمساجد والكنائس”.

جدير بالذكر أن أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا، يتم من خلال التوجه للمركز الصحي الأقرب لكل مواطن، دون التسجيل على منصة الكترونية.

يذكر أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفايروس كورونا بلغ حتى الآن 53148 شفي منها 44142 حالة وتوفي 3038 حالة.