تغريم منتخب سورية بـ10 آلاف دولار

كشف رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء “إسماعيل القرقاوي”، أن اللوائح واضحة بشأن المنتخبات التي تعتذر وتنسحب، (منتخب سوريا) كمثال، من المشاركة في البطولات العربية، بعد إرسال اتحادات بلادها الموافقة النهائية للمشاركة.

وكشف عن «فرض غرامة مالية على المنتخب السوري لكرة السلة قدرها 10 آلاف دولار، وحرمانه من المشاركة في البطولات المقبلة حتى دفع الغرامة. يأتي ذلك بسبب إعلان الاتحاد السوري انسحاب المنتخب بعد ساعات من سحب قرعة البطولة العربية رقم 24، المقامة حالياً على نادي النصر في دبي، التي استهلت في الثامن من الشهر الجاري، ويسدل الستار عليها بعد غدٍ».

وقال القرقاوي لموقع “#الإمارات_اليوم” إن «مجلس إدارة الاتحاد العربي سيجتمع غداً، للبت في موضوع المنتخبات التي انسحبت من المشاركة في البطولة الحالية، بعد تأكيد اتحادات بلادها المشاركة، وهما منتخب سوريا والمغرب».



وأضاف: «اللوائح واضحة بشأن المنتخبات التي تعتذر بعد إرسال موافقة نهائية على المشاركة، وهي فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دولار، ستطال بالتأكيد منتخب سوريا، مع حرمانه من المشاركة في البطولات المقبلة حتى تسديد الغرامة، أما المنتخب المغربي الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة جراء إصابة لاعبيه بالفيروس المستجد، فاتحاد بلاده مطالب بتقديم أوراق رسمية، تثبت فعلاً إصابة اللاعبين بالفيروس حتى يتجنب العقوبة».



وأضاف: «قرار الانسحاب الذي جاء في اللحظات الأخيرة، جاء مفاجئاً لنا، وبأعذار غير مبررة من وجهة نظري، إذ إن الخاسر الأكبر هو جمهور الجالية السورية الكبير والعاشق لكرة السلة الموجود في الإمارات، وإهدار #المنتخب_السوري وجهازه الفني الجديد فرصة خوض مباريات قوية، تمثل محطة إعداد قبل التوجه إلى المشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023».