الفارس شادي غريب بطلاً لكأس حاكم الشارقة الدولية بقفز الحواجز

توج الفارس السوري شادي غريب بلقب بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لفروسية قفز الحواجز ذات الخمس نجوم بعد منافسات وتحديات قوية شهدتها فعاليات هذه البطولة بمشاركة كبيرة من أهم الفرسان الدوليين وذلك بعد إحرازه لقب الجائزة الكبرى لفئة النجمتين التي وصل ارتفاعها حتى ( 150 ) سم في المباراة السابعة والعشرين من هذه البطولة ، وكان قد حلّ بمركز الوصيف الفارس السوري أيضاً أسامة الزبيبي .

من جهة أخرى تأهل فارس المنتخب الوطني عمرو حمشو إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز المقرر إقامتها في ألمانيا الشهر الرابع من العام الحالي .

مع العلم أن فارسنا عمرو حمشو كان قد تأهل مؤخراً مع الفارس أحمد حمشو في ختام بطولة أبوظبي لفروسية قفز الحواجز لبطولة العالم ( 2022 ) التي ستقام منافساتها بالدانمارك .

تشرين