صحة دمشق تخصص فرقاً جوالة للتطعيم ضد كورونا في عدد من الحدائق

خصصت مديرية صحة دمشق 3 فرق جوالة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الحدائق العامة يوم السبت القادم.

وبين مدير الصحة الدكتور محمد سامر شحرور “أنه تم التنسيق مع محافظة دمشق لتواجد الفرق في الحدائق”.

وأكد “شحرور”، أن الفرق مزودة بحافظات حرارة، إضافة لوجود مشعر حراري بكل حافظة لضمان حفظ اللقاحات بشكل آمن، مشيراً إلى تواجد 3 سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق في حال حدوث أي تأثير جانبي لمتلقي اللقاح.

وأشار الدكتور “شحرور” إلى أن الفرق ستتواجد في حدائق المدفع بمنطقة أبو رمانة، والسبكي بالشعلان، وعرنوس بداية شارع الحمرا، يوم السبت فقط، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

ولفت “شحرور” إلى أن هذا “الإجراء يأتي استكمالاً لخطة عمل المديرية في تخصيص فرق جوالة بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمساجد والكنائس بهدف الوصول لأكبر عدد من الملقحين والحد من انتشار فيروس كورونا”.

يذكر أنه على الراغبين بتلقي اللقاح اصطحاب هويتهم والتوجه إلى الحدائق الثلاث دون التسجيل على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح، بحسب مدير صحة دمشق.