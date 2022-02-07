ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المواطنين في محيط بلدة تل تمر ومدينة الحسكة

داهمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدداً من المنازل الواقعة في محيط بلدة تل تمر في ريف الحسكة الغربي واختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة حسب ما نقلت مصادر أهلية لمراسل سانا.

وذكرت المصادر أن ميليشيا “قسد” اختطفت عدداً من المدنيين خلال مداهمتها أمس الحي العسكري على أطراف مركز مدينة الحسكة من الجهة الشرقية والقسم الجنوبي لحي العزيزية بحجة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية.

واستمراراً لانتهاكاتها بحق الأهالي لا تزال ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من المدنيين من أبناء حي غويران الذين اختطفتهم أثناء حملات المداهمة المتكررة للحي ولم يتم إطلاق سراحهم حتى اللحظة دون أي معلومات عن مصيرهم.

وأقدمت ميليشيا “قسد” الانفصالية خلال اليومين الماضيين على إغلاق حي الزهور ورفع السواتر الترابية فى محيطه ومنعت دخول الآليات والأفراد بشكل نهائي وسط معاناة كبيرة جراء نقص في الخدمات والمواد الغذائية ما أثار مخاوف الأهالي من خطوة قد تكون مقدمة لتهجيرهم من الحي لكونه يقع إلى جانب قاعدة الاحتلال الأمريكي.