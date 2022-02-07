اتحاد العمال يتخلّى عن مبنى في طرطوس

تخلّى اتحاد عمال طرطوس عن نصف عقار في الكورنيش البحري، بمساحة 8850 دونم، لعدم وجود الإمكانيات المادية لإعادة بنائه وترميمه.

وقال أيوب إبراهيم عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد إنه «تم تشييد المبنى الحالي للاتحاد على العقار المذكور الواقع على الكورنيش البحري منذ ثمانينيات القرن الماضي، وإضافة أكثر من طابق إليه حتى أصبح سبعة طوابق».

وتحدث إبراهيم عن خطورة الوضع الإنشائي لهذا البناء، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل جذري للقطع البيتونية المتساقطة منه، مشيراً إلى الكتاب الصادر عام 2007 من محافظ طرطوس والمعطوف على تقرير لجنة قيادة المنطقة الساحلية، الذي أشار إلى عدم جاهزية المبنى، حيث أصبح عمره أكثر من خمسة وثلاثين عام، وبحاجة للانتقال إلى مقر جديد.

وأكد التقرير الفني للجنة التي كشفت على البناء، أن مبنى الاتحاد بوضعه الحالي يشكل خطراً على المشاة ويجب ترميمه لوضعه بالاستثمار.

من جهته، بيّن رئيس الاتحاد العام جمال القادري أن تعذر إيجاد مصدر تمويل للمنشأة بسبب القيمة الكبيرة، إضافة لفشل إعلان الاستثمار للمبنى، اضطرهم للجوء إلى طريقة البناء بالحصة بعد موافقة مجلس الاتحاد العام.