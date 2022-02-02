د. نهلة عيسى: الخبز سيكلف 80 ألفاً شهرياً وهو راتب الموظف السوري

ردود أفعال سلبية جداً تعرض لها قرار (المدعومون والمستبعدون من الدعم الحكومي) تبعه انتقادات لاذعة لشرائح عدة في المجتمع السوري كان أبرزها أساتذة في الجامعات السورية مستغربين الآلية المطبقة التي وصلت للقمة عيش المواطن ومصدر دفئه، وسط مخاوف أن يصل الأمر إلى «ذقن» الطالب.

وطالبت أستاذة كلية الإعلام في جامعة دمشق نهلة عيسى بإيقاف القرارات المتخذة بالنسبة للدعم، ذاكرة بالقول: «هذا ليس قرآناً ويجب إعادة الدراسة بشكل جدي بناء على معطيات واقعية».

وأكدت عيسى أن ما يحدث اليوم ليس له علاقة بأي واقع، وخاصة وسط الظروف والمعاناة على صعيد الأجور والرواتب ومعاناة النقل، وأجور التكاسي، مضيفة: أقل تاكسي يومياً إلى الجامعة 7 لـ8 آلاف ذهاب ومثلهما إياب.

وأضافت عيسى: معظم السيارات التي اشتراها مواطنون قبل فترة الحرب هي سيارات شعبية، وبناء على تقسيط، مؤكدة أن امتلاك مواطن لسيارات من أنواع محددة ليس بالضروري امتلاكه لنعود ونستبعده من الدعم، مضيفة: إذا أردتم رفع الدفع فارفعوه عن أنواع من السيارات الباهظة الثمن وليس سيارات شعبية.

وقالت: ما يحدث هو غير مقبول على الإطلاق، ولأول مرة هذه الحدة من الانتقادات الكبيرة، مضيفة: أن يصل الأمر إلى رفع دعم الخبز عن عائلات بأسعارها فإن الخبز سيكلف 80 ألفاً شهرياً وهو راتب الموظف السوري.



الوطن