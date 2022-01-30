الجيش الأمريكي يقصف جامعة الحسكة

كشف رئيس جامعة الفرات طه الخليفة عن أضرار كبيرة جداً طالت مبنى إدارة الجامعة في الحسكة وكليتي الهندسة المدنية والاقتصاد نتيجة تعرضها للقصف من الطيران الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى إحداث تدمير في المباني ومرآب الآليات في مبنى رئاسة الجامعة بالحسكة.

وأكد الخليفة أن فرع الحسكة يضم أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في عدد من الكليات، مبيناً أن الوزارة والجامعة ستتخذ الإجراءات المنصفة للطلبة والقرارات التي تراعي أوضاعهم وظروفهم لتصب في مصلحتهم جراء الظروف والأوضاع الراهنة.

وقال رئيس الجامعة: "مستمرون بتأجيل الامتحانات الجامعية في كليات الحسكة حتى إشعار آخر بسبب أعمال الفوضى والشغب وممارسات قسد جراء الأحداث في سجن الثانوية الصناعية، وطبيعة الظروف الراهنة في المحافظة".

كما أشار رئيس جامعة الفرات إلى وجود نقص بعدد أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، مبيناً أن الجامعة تضم 168 عضو هيئة تدريسية لكن الحاجة إلى 700 أستاذ جامعي في ظل عدد الكليات والطلاب، علماً أن عدد الموظفين لا يشكلون أكثر من 30 بالمئة من ملاك الجامعة، الأمر الذي يتطلب زيادة في العدد.

