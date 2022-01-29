أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات اثر مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفعت 69 سنتا أو 77ر0 بالمئة لتبلغ عند التسوية 03ر90 دولارا للبرميل وبلغت في الجلسة 70ر91 دولارا في أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2014.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 24ر0 بالمئة وسجلت عند التسوية 82ر86 دولارا للبرميل وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 84ر88 دولارا.