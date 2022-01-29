هجوم إلكتروني يستهدف وزارة العدل الفرنسية 

تعرضت وزارة العدل الفرنسية لهجوم إلكتروني، على يد مجموعة "هاكرز" قالوا إنهم حصلوا على ملفات الوزارة وسيتم نشرها حال لم يتلقوا فدية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية نقلاً عن مصادر متعددة أن وزارة العدل الفرنسية تعرضت أمس الجمعة لهجوم إلكتروني مجهول النطاق وتم فتح تحقيق، بحسب رويترز.

ونقل التقرير عن مصدر قريب من التحقيق قوله "كان هناك شيء ما، ولكن ليس بدرجة كبيرة، لم تتأثر أي ملفات جنائية".

ويدعي المتسللون أنهم اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة العدل، وذكروا إنهم أغلقوا ملفات الوزارة وسيقومون بنشرها إذا لم تدفع الحكومة.

ونشرت مجموعة تعرف باسم LockBit 2.0 رسالة تقول إنها أغلقت ملفات الوزارة وستنشرها في 10 شباط إذا فشلت الحكومة في دفع فدية، ولم يتضح حجم الهجوم ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بخصوص طلب الفدية.