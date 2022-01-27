مركز شرطة عرطوز في ريف دمشق يكشف ملابسات حادثة خطف مفتعلة .

دعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة عرطوز في ريف دمشق بإقدام أشخاص مجهولين على خطف ابنته ( تالا)، وحصر شبهته بطليقها كونه يوجد بينهم خلافات ووردت اتصالات هاتفية على جوال أبنته الثانية (بشرى) يطلب الخاطف فيها فدية مالية وقدرها عشرة ملايين ليرة سورية والتنازل عن الشكوى المقدمة من أبنته (تالا) على أحد أقاربه وهدد بتصفية المخطوفة بحال عدم تأمين المبلغ المالي.

ومن خلال المتابعة اشتبه عناصر المركز بإحدى الفتيات شوهدت برفقة المخطوفة بنفس اليوم وتم توقيفها وتبين أنها تدعى (رائدة . م) وبالتحقيق معها اعترفت بتدبير عملية خطف وهمية بالتنسيق مع صديقتها تالا والمدعو (علي . ج) فتم إلقاء القبض عليه وعلى المدعوة (تالا) واعترفت الأخيرة بإرسال رسائل لشقيقتها لتأكيد عملية الخطف كما اعترف المدعو (علي) بمساعدة صديقته (تالا) بتلك الحادثة وبتدقيق وضعه عثر بحقه على إذاعة بحث بجرم مواد مخدرة، وتبين أن طليقها ليس له أي علاقة بالحادثة وسبب افتعال حادثة الخطف الوهمية كي تدور الشكوك حول طليقها ولتحصل على مبلغ مالي من ذويها .

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .

وزارة الداخلية