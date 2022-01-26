تحضيرات لمؤتمر لحزب البعث و قيادات جديدة 

علمت صاحبة الجلالة ان القيادة المركزية لحزب البعث مشغولة حاليا بالتحضير لعقد مؤتمر عام للحزب و تبدأ بترتيب انتخابات لاختيار أعضاء للشعب الحزبية ثم انتخابات لفروع الحزب و ومن ثم أعضاء المؤتمر العام .

و حسب المعلومات فإن هذا المؤتمر سيكون غنيا لعدة جهات منها اختيار قيادات جديدة و ثمة نقاشات ستصل الى نهايتها في الحانب التنظيمي للحزب و هناك ورقة اقتصادية ستكون شفافة في تقييم الواقع الاقتصادي . اضافة الى الورقة السياسية التي ستركز على دور الحزب في المرحلة المقبلة .

و لم تحدد المصادر توقيت عقد المؤتمر لكنه يسير باتجاه نيسان القادم .

و كانت هناك معلومات عن عقد لجنة مركزية مع توسيعها بدلا عن المؤتمر لكن خيار عقد المؤتمر بدا أكثر فائدة .