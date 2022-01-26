26-01-2022
تحضيرات لمؤتمر لحزب البعث و قيادات جديدة
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علمت صاحبة الجلالة ان القيادة المركزية لحزب البعث مشغولة حاليا بالتحضير لعقد مؤتمر عام للحزب و تبدأ بترتيب انتخابات لاختيار أعضاء للشعب الحزبية ثم انتخابات لفروع الحزب و ومن ثم أعضاء المؤتمر العام .
و حسب المعلومات فإن هذا المؤتمر سيكون غنيا لعدة جهات منها اختيار قيادات جديدة و ثمة نقاشات ستصل الى نهايتها في الحانب التنظيمي للحزب و هناك ورقة اقتصادية ستكون شفافة في تقييم الواقع الاقتصادي . اضافة الى الورقة السياسية التي ستركز على دور الحزب في المرحلة المقبلة .
و لم تحدد المصادر توقيت عقد المؤتمر لكنه يسير باتجاه نيسان القادم .
و كانت هناك معلومات عن عقد لجنة مركزية مع توسيعها بدلا عن المؤتمر لكن خيار عقد المؤتمر بدا أكثر فائدة .
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