حماة.. إيقاف 10 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات

أوقف فرع مكافحة المخدرات في حماة، 10 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات في المدينة، كما تم مصادرة أكثر كميات من مادة الحشيش المخدر وحبوب مخدرة.

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات تمكن من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بتعاطي المواد المخدرة في إحدى المكتبات وضبط بحوزتهما قطعة من مادة الحشيش المخدر، وبعدها تم العثور في منزل أحدهما على كمية أخرى من تلك المادة، وبالتحقيق معهما اعترفا بتعاطيهما المواد المخدرة وبيعها لشخص عدة مرات.

وبيّنت الوزارة أنه من خلال المتابعة والبحث عن باقي المتورطين في القضية تم إلقاء القبض على 8 أشخاص في أماكن متفرقة من مدينة حماة، وبتحري منازلهم عُثر فيها على كميات من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة مخبأة بطريقة سرّية ضمن (مدفأة حمام ــ قاطع كهربائي) كما صادر ميزان الكتروني يستخدمونه في ترويج المواد المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تبيّن أن أحد المقبوض عليهم مطلوب بجرم خلع وكسر باب محل، كما اعترف المقبوض عليهم بترويجهم وتعاطيهم الحبوب المخدرة، وصودر من أحدهم مبالغ مالية أجنبية واعترف بتعامله بغير الليرة السورية.

كما أفادت الوزارة بأن كمية المخدرات المصادرة بلغت 3 كيلو و264 غرام من مادة الحشيش المخدر، و2041 حبة كبتاغون مخدرة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ومصادرة المواد المخدرة، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.