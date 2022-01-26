نساء من روسيا يمارسن الرياضة بالمايوه وسط الثلج.

تداول العديد من الناشطين، صورا لأشخاص يمارسون رياضات مختلفة بملابس خفيفة وسط الثلوج في روسيا، بالتزامن مع موجة برد شديدة تضرب المنطقة بما فيها “سوريا”، وسط تساؤلات: (ليش في ناس بتعطل مع بختين تلج، وناس بتلعب رياضة بالمايوه وسط الثلج).



وكالة سبوتنيك الروسية، نشرت صورة لفتيات يرتدين ملابس السباحة، ويمارسن الرياضة وسط الثلوج، وقالت إنها صورة لأعضاء نادي السباحة الشتوية أثناء ممارسة الرياضة في “كيميروفو” الروسية، (للأمانة الصورة لحالها بتعمل زمهرير).

بدورها وكالة رابتلي، نشرت صورا لأشخاص يسبحون في بركة مياه متجمدة، وسط درجات حرارة بلغت 43 درجة مئوية تحت الصفر، في “ياكوتسك” الروسية، احتفالا بعيد “الغطاس”.

