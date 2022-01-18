عدوان تركي على قرية الربيعات بريف الحسكة

قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية قرية الربيعات بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية أن قذائف مدفعية ثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المناطق التي احتلتها بالريف الشمالي سقطت على الأحياء السكنية في قرية الربيعات في ريف أبو راسين شمال غرب الحسكة.

وبينت المصادر أن الاعتداء أدى إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة وإلى نزوح عدد من الأسر باتجاه قرية أم الدبس.

واعتدى الاحتلال التركي ومرتزقته في الرابع عشر من الشهر الجاري على قريتي الدردارة والعبوش بريف بلدة تل تمر وقرية تل الورد بريف بلدة أبو راسين ما أدى إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات وأجزاء من الطرق في محيط بلدة أبو راسين.