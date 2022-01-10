شركة سورية ناشئة تستعد لتصدير الطاقة النظيفة إلى دول عربية و أوروبية وأفريقية

شركة WDRVM العائلية بدأت كحلم لطالب سوري على مقاعد الدراسة في دبي، و اليوم نجحت بتركيب توربينين لتغذية 10 آلاف منزل في حمص، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع سوريا إلى 60 توربين سنوياً

السعودية والكويت والمغرب والأردن وجنوب أفريقيا وتشيكيا وبلغاريا تتفاوض لشراء توربينات WDRVM، إضافة إلى مباحثات لتشييد مزرعة رياح تضمّ 560 توربيناً بطاقة 1400 ميغاواط بدولة مجاورة.

بطاقة 2.5 ميغاواط للتوربين يرتفع توربينا رياح على أنقاض مدينة دمرتها الحرب في الأراضي السهلية المنخفضة من مدينة حسياء الصناعية في ريف مدينة حمص السورية، ليغذيا حوالي 10 آلاف منزل، وبموارد وخبرات محلّية بالكامل، متحدّيان العواصف السياسية والاقتصادية في البلد التي أنهكتها الحرب والعقوبات الاقتصادية.

بدأت القصة مع تلميذٍ في الثالثة عشر من عمره، دفعه شغفه بالطاقة المتجددة، الممزوج بروحه الوطنية، لكتابة ورقة بحثية في إحدى مدارس دبي عن مشروعٍ لصناعة توربينات رياح في سوريا.

لكن الورقة عادت إليه مع علامة صفر من المعلمة، التي قالت له: "سوريا يجب أن تُبقي تركيزها على الزراعة، وليس على مثل هذه التكنولوجيا والصناعة المعقّدة"، بحسب ربيع إلياس، الرئيس التنفيذي لشركة WDRVM، والذي يبلغ 28 عاماً الآن.

التمويل

مؤمناً بفكرة ابنه ربيع، أسس وليد إلياس شركة WDRVM لصناعة توربينات الرياح في سوريا عام 2007، كامتدادٍ للشركة التي أسسها والده في دبي عام 1966، والمتخصصة ببيع وتوزيع وصيانة محرّكات التروس وآلات اللحام، ولديها أكثر من 42 عميلاً عالمياً، ما جعل مشروع توربينات الرياح، الذي يشكّل حالياً 60% من نشاط الشركة العائلية، لا يحتاج عند انطلاقه لأية دعم مالي من المستثمرين أو الحكومة.

عقب تدشين توربينها الثاني في سوريا العام الماضي، بعد الأول في 2019، تلقّت الشركة العديد من العروض لشراء توربيناتها من دولٍ أوروبية وآسيوية وأفريقية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط، منها: السعودية والكويت والمغرب والأردن وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك وبلغاريا، وهي حالياً بطور المفاوضات لتطوير مزرعة رياح تضمّ 560 توربيناً بطاقة إجمالية 1400 ميغاواط في دولة مجاورة.

جدوى الاستثمار

في حين أن تكلفة توربين الرياح الواحد تُقدّر بمليون دولار بشكلٍ عام، بحسب مصادر مستقلة، فإن هذا السعر قد يتفاوت، اعتماداً على نوع التوربين وحجمه ومناخ الدولة وسرعة الرياح والموقع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمعمل الشركة في سوريا 50 إلى 60 توربيناً سنوياً.

تسعى الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد تحقيق أهدافها المحلية بإمداد سوريا بالطاقة الكهربائية، طامحةً بالتنافس في أسواقٍ عالمية مستقبلاً.

رغم حماس الحكومة السورية مؤخراً للتحوّل إلى الطاقة الشمسية والاستثمار فيها، بسبب أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد نتيجة العقوبات الخارجية ونقص إنتاج النفط بسبب الحرب، إلاّ أنّ عائلة إلياس تفضّل الاستثمار في طاقة الرياح، باعتبار أنها تتطلب تكنولوجيا أقل تعقيداً، ومساحات أرضية أقل لإنتاج الكهرباء مقارنةً بالألواح الشمسية.

ومن الناحية التجارية، فإنّ العائد على الاستثمار في طاقة الرياح أسرع من مثيله في الألواح الشمسية، إذ يُمكن أن تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح بغضون 3 إلى 4 سنوات، مُقارنةً بعشرة إلى 13 سنة للألواح الشمسية.

الانطلاقة

منذ انطلاق فكرة المشروع من قِبل الابن ربيع عام 2006، حين ترك المدرسة لمدة شهر للمشاركة في معرض هامبورغ لطاقة الرياح (WindEnergy Hamburg) في ألمانيا، واجهت المبادرة تشكيكاً كبيراً من العديد من الخبراء حول احتمالية نجاح مشروعٍ كهذا في بلدٍ يتَّسم بنية تحتية ضعيفة مثل سوريا.

لكن "استطعنا إقناع العديد من الشركات أنّنا سنؤسس هذا المصنع في سوريا، وأنّنا سننجح باعتبار أن طاقة الرياح هنا سخيّة جداً.

فنحن نتحدّث عن 80 غيغاواط من الطاقة الريحية المحتملة"، كما تقول فاليرينا إلياس (25 عاماً)، ابنة وليد والمديرة العامة للمشروع والتي أدارت عملية نصب التوربينات بنفسها.

هذا الأمر أقنع إحدى الشركات الألمانية في حينها بإرسال خبراء لتدريب كفاءات سورية لدخول هذه الصناعة.

بعد مضي عام، أي في 2007، أنشأ وليد إلياس شركة WDRVM، والتي تشير إلى الأحرف الأولى من أسماء أفراد عائلته، وهم أيضاً أعضاء مجلس إدارة الشركة، وهم: وليد إلياس (الأب)، دينيس جرجس (الزوجة)، الابن ربيع، الابنة فاليرينا، والابنة الأصغر ماركيز (18 عاماً).

وتعبّر فاليرينا عن شعورها عند رؤيتها التوربين الأوّل شامخاً في موقعه، بالقول: "حتّى اليوم، في كلّ مرة أمرّ فيها بجانبه (التوربين)، أنظر إليه بدهشة، ولا أستطيع أن أصدّق أنّ عامين مضيا على نصبه في موقعه".

المصدر: اقتصاد الشرق بلومبيرغ