لأسباب مجهولة .. قناة الإخبارية السورية تعتذر عن عرض مقابلة فراس معلا والخطيب!!

اعتذرت قناة "الإخبارية السورية" أمس الأحد 2/1/2022 عن عرض حلقة الأسبوع من برنامج "فن الممكن" الذي تقدمه الإعلامية "ربا الحجلي" والتي كان من المقرر أن تستضيف رئيس الاتحاد الرياضي العام "فراس معلا" ولاعب منتخب سورية السابق "فراس الخطيب" .

ولم تكشف "الإخبارية" عن سبب عدم عرض الحلقة بعد أن تم الترويج لها مسبقاً، وقالت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك وقناة التلغرام أنها ستعرض بدلاً عنها لقاء مسجل من أرشيف القناة في برنامج "خفايا التاريخ" عن تجربة وحياة الشاعر الفلسطيني الراحل "خالد أبو خالد" .

الجدير ذكره أن الجمهور الرياضي في سورية كان يترقب موعد عرض المقابلة كونه أول لقاء يجمع بين "معلا" و "الخطيب" بعد صدور قرار بطرد الأخير من الاتحاد السوري لكرة القدم على خلفية مشاركته في مباراة تواجد فيها مدرب "إسرائيلي"، ليؤكد "الخطيب" حينها أنه لم يكن على علم بوجود المدرب، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد الرياضي الكابتن "فراس معلا" لعب سابقاً في بطولات تواجد فيها لاعبون من كيان الاحتلال .