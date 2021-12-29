بسبب المازوت المُكرر.. وفاة ثلاثة أشخاص بانفجار مدافئ 

توفي طفلان وأُصيب بقية أفراد أسرتهما نتيجة لانفجار مدفأة في مدينة القامشلي، فيما توفي رجل نتيجة للسبب ذاته في الرقة.

وقالت مصادر أن مدفأة تعمل بالمازوت المكرر بشكل بدائي انفجرت في منزل بحي الوسطى بمدينة القامشلي، ما أسفر عن وفاة طفلين توءم، وإصابة 4 هم بقية أفراد العائلة.

وتوفي رجل نتيجة للسبب ذاته في قرية “الطاوي”، الواقعة شمال مدينة الرقة، دون أن يُصاب أي من أفراد أسرته، وتقول مصادر “أثر برس”، أن عائلة المتوفى حاولت إسعافه لإحدى مستشفيات المدينة إلا أنه فارق الحياة قبل وصولهم.

ويعتمد سكان المنطقة الشرقية على المازوت المكرر بشكل بدائي في عملية نتيجة لرخص ثمنه إذ لا يزيد ثمن الليتر الواحد في أسوء الأحوال عن 200 ليرة سورية، إلا أن استعماله يعد خطراً نتيجة لسوء عملية التكرير التي تتم ضمن ما يعرف بـ “الحراقات”.

يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد وفاة رجل نتيجة لانفجار حراق نفط بدائي بالقرب من قرية “الكبر”، بريف دير الزور الشمالي الغربي.

اثر برس