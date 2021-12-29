 15 الف ل.س رسم اقتناء كلب خاص 

فرض القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، رسوما جديدة، يفترض أن ترفد خزينة هذه الوحدات بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي، ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها في المجتمعات المحلية، وكان أبرزها رسم سنوي لاقتناء كلب، ورسوم إزاء معاينة الحيوانات وذبحها، ورسوم تتعلق بلوحات المحلات والرسومات على واجهاتها وجدرانها.

وجاء في القانون المالي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد أمس، أن "الوحدات الإدارية تحصل على رسم سنوي وفق حصص معينة لقاء عدد من الخدمات".

واضاف القانون أن هذه الخدمات "تضم العقارات ووسائل النقل والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية".

وحدد القانون رسوم "إزاء معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدة الإدارية".

وتخضع اللوحات الموضوعة على المحلات والمخازن والمكاتب والدكاكين والمعامل من الخارج أو المرسومة على واجهات أو جدران هذه المحلات والرفاريف والمظلات البارزة فوق واجهة البناء سواء أكانت في الطابق الأرضي أم في الطوابق العليا "لرخصة من الوحدة الإدارية تحدد رسومها السنوية باعتبار المتر المربع".

ووفقا للقانون تستوفي الوحدات الإدارية "رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة".

وبالنسبة للكلاب الشاردة أوضح المرسوم السابق أن "كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي".

سيريانيوز