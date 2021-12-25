اليابان تخترع مركبة ثنائية الاستخدام

تثير مركبة جديدة في اليابان الحيرة عند البحث عن تصنيف لها وما إن كانت تستحق وصف حافلة أم قطار؟ إنها "دي إم في"، أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم بمعنى أنها تسير على الطرق الممهدة وعلى قضبان السكك الحديدية، ومن المقرر تشغيلها لأول مرة اليوم السبت في بلدة كايو بإقليم توكوشيما الياباني.

تشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطية عادية على الطريق، ولكن عندما تغير وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعلياً إلى عربة قطار.

ترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار بينما تظل العجلات الخلفية منخفضة لدفع المركبة على السكك الحديدية.

وبحسب شركة أسا كوست للسكك الحديدية التي تشغل مركبات "دي.إم.في" فإن المركبة يمكن أن تقل ما يصل إلى 21 راكباً وتعمل بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة على قضبان السكك الحديدية ويمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.