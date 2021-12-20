طرد فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية والسبب مدرب إسرائيلي

أعلنت اللجنة الأولمبية السورية، الإثنين، طرد اللاعب السوري السابق "فراس الخطيب"، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" شارك فيها المدرب الإسرائيلي "أفرام غرانت".

اللجنة الأولمبية أصدرت بياناً جاء فيه: «فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام وذلك لمخالفته قيم ومثل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية»، حسب قولها.

وكان قد شارك الخطيب في مباراة ودية على هامش كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، بين مجموعة من اللاعبين العرب المعتزلين ضد فريق "أساطير العالم" الذي يضم لاعبين معتزلين غير عرب.

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة نجوم عرب بينهم السعوديان سامي الجابر ونواف التمياط والمصري وائل جمعة والمغربي حسين خرجة والعراقي يونس محمود والعمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني والسوري فراس الخطيب.

وكان مدرب فريق "أساطير العالم" الإسرائيلي أفرام غرانت، الذي وصل مع تشيلسي لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.