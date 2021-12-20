بمكونات بسيطة.. طرق طبيعية لتنظيف القولون من السموم

تراكم السموم داخل القولون سبب رئيسي للعديد من المشاكل التي يعاني منها الأفراد. وعلى رأسها الإمساك وغازات وانتفاخات البطن المحرجة.



وعليه فإن تنظيف القولون بشكل دوري أمر مهم. يترتب عليه العديد من الفوائد الصحية. أهمها التخلص من مشاكل عسر الهضم وزيادة طاقة الجسم

وهناك عدة طرق طبيعية لتنظيف القولون في المنزل وباستخدام مكونات بسيطة ومنها:



– الليمون:

يحتوي على فيتامين سي الهام لصحة الجسم وهذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم

كما يساعد على التخلص من سموم الجسم، كونه يعمل على تنشيط الكبد وتحفيزه لطرد السموم المتراكمة من الجسم.

قم بوضع شرائح الليمون في إناء على النار بعد إضافة كوب من الماء إليه واتركه حتى الغليان. ثم اطفأ النار واشربه بعد أن يصبح دافئاً مع تحليته بملعقة من العسل

– التفاح:

يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على تسهيل عملية الهضم. وتحسين حركة الطعام داخل الأمعاء. مما يقلل من مشاكل الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي.

قم بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة وضعها في الخلاط الكهربائي مع وضع كوب من الماء. وقم بشرب هذا العصير يومياً مع العشاء



– الزبادي:

يفيد في تحسين عملية الهضم ويساعد على هضم الطعام وبذلك التخلص من مشاكل الهضم. بسبب تناول الوجبات الغنية بالدهون.

كما أنه يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة، والتقليل من الإصابة بحموضة المعدة.

ولاستعماله في تنظيف القولون تناول كوب من الزبادي يومياً فهو عشاء صحي، ويمكنك وضع قطرات الليمون عليه إن كنت ترغب في إنقاص وزنك.

– الماء:

شرب الماء الدافئ على الريق أمر هام جداً للتخلص من السموم إضافة إلى تنشيط الكبد

– الزنجبيل:

فهو من الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الطفيليات والبكتيريا الموجودة في البطن.

وعن كيفية استعمال الزنجبيل لتنظيف القولون قم بوضع ملعقة من الزنجبيل المطحون في كوب ثم أضف الماء المغلي عليها مع تغطيته حتى يصبح دافئاً ويمكن تحليته بالعسل حسب الرغبة.