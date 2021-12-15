الكشف عن ملابسات جريمة قتل غامضة في السويداء

بتاريخ 2021/2/26م وقعت جريمة قتل في محافظة السويداء، إذ عُثر حينها على جثة لمواطن يدعى (ف . ا) موضوعة ضمن صندوق سيارته العامة جانب دوار العنقود بالسويداء.

ونتيجة متابعة البحث والتحري عن الفاعل تمكن فرع الأمن الجنائي في السويداء من كشف القاتل وتوقيفه، وتبين أنه يدعى (ص . غ)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدور بعد التخطيط المسبق بالاتفاق مع زوجة المغدور وذلك بقصد التخلص من زوجها وسرقة أمواله.



حيث قام باستدراج المغدور إلى منطقة نائية جانب (سد الروم ) وأطلق عليه أربعة رصاصات من بندقية حربية ثم قام ببيع أداة الجريمة عن طريق شخص متواري خوفاً من اكتشاف أمره.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه ومازال البحث مستمراً عن باقي المتوارين، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية السورية