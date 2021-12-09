80 مليون ليرة ضريبة بدل إيجار في درعا!

أفاد مصدر في مالية درعا، أن قيمة الضريبة لأحد عقود الإيجار التي تم تنفيذها مؤخراً، تجاوزت 80 مليون ليرة.

وذكر المصدر خلال تصريحات صحفية، أن عقد الإيجار تم بين جامعتين خاصتين على أوتوستراد درعا ويتم حالياً تحويل قيمة الضريبة من أحد المصارف الخاصة إلى حساب المالية لدى أحد فروع المصرف الزراعي بدرعا.

ووفق تقرير لوزارة المالية، أنه تم تنفيذ 119.3 ألف عقد إيجار منذ بداية شهر أيار الماضي، وحتى بداية الشهر الحالي، في حين سجل معدل عقود الإيجار نحو 884 عقداً يومياً، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.