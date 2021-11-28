الإسكان تدعو المخصصين بمشروع الديماس للتسديد من قيم المقاسم

دعت المؤسسة العامة للإسكان الأشخاص المخصصين بمقاسم أو حصص سهمية في منطقة الديماس الجديدة بريف دمشق إلى تسديد 50 بالمئة من قيم المقاسم أو الحصص السهمية المخصصة لهم.

وبينت المؤسسة في بيان اليوم أنه على المخصصين بالمقاسم المذكورة مراجعة مقرها بدمشق لتسديد القيمة المطلوبة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه.

ولفتت المؤسسة في بيانها إلى أن الأفضلية بالأسماء من الرقم 1301 حتى الرقم 1650 ضمناً مؤكدة أنه سيتم إلغاء التخصيص في حال التخلف عن التسديد ضمن المدة المحددة.