الأسير الأشقر ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

28-11-2021

الأسير الأشقر ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

الأسير الأشقر ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

انتصر الأسير الفلسطيني لؤي الأشقر على الاحتلال الإسرائيلي في معركة الإرادة والأمعاء الخاوية وعلق إضرابه عن الطعام.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم إن الأسير الأشقر علق إضرابه الذي استمر 49 يوماً بعد إذعان سلطات الاحتلال لمطالبه وتحديدها موعداً للإفراج عنه.

ويواصل الأسيران هشام أبو هواش المضرب منذ 104 أيام ونضال بلوط 31 يوماً إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى.

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