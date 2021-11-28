الأسير الأشقر ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية

انتصر الأسير الفلسطيني لؤي الأشقر على الاحتلال الإسرائيلي في معركة الإرادة والأمعاء الخاوية وعلق إضرابه عن الطعام.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم إن الأسير الأشقر علق إضرابه الذي استمر 49 يوماً بعد إذعان سلطات الاحتلال لمطالبه وتحديدها موعداً للإفراج عنه.

ويواصل الأسيران هشام أبو هواش المضرب منذ 104 أيام ونضال بلوط 31 يوماً إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى.