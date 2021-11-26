توقيف شخص في حماة وإعادة سيارة شاحنة مسروقة إلى صاحبها

ادعى أحد المواطنين إلى مخفر شرطة بلدة سلحب في محافظة حماة بإقدام شخص مجهول على سرقة سيارته الشاحنة نوع ( بيك أب هونداي ).

ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من العثور على السيارة المسروقة بحوزة المدعو ( وسيم. ح ) وقام بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف أن شخص متواري أخبره أنه قام بشراء السيارة المذكورة وطلب منه إيصالها لأشخاص معروفين من قبله مقابل مبلغ خمسة وسبعون ألف ليرة سورية فوافق على ذلك دون علمه بأنها مسروقة ، وأخذ السيارة وسلمها لهؤلاء الأشخاص وأخذ منه المبلغ المتفق عليه، وبعد ذلك قام مالك السيارة بالتواصل معه وأخبره أن السيارة مسروقة وطلب منه المساعدة بإعادتها فوعده بإعادة السيارة إليه مقابل مبلغ ثلاثة عشر مليون ليرة سورية.

تم استرداد السيارة المذكورة وسلمت إلى مالكها أصولاً، ومازال البحث مستمراً عن المتواري الذي سرقها وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .