مقابل 300 مليون ليرة لكل 1 كم.. خط معفى من التقنين الكهربائي

أكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر أنه يمكن لأي صناعي الاشتراك بخط معفى من التقنين الكهربائي، وتتم الموافقة بعد دفعه كل التكاليف المترتبة عليه، كما يشترط أن تكون الشبكة الكهربائية قادرة على تحمل هذا الاستهلاك الجديد.

وأوضح الظاهر في حديث لإذاعة شام إف إم أن تكلفة الاشتراك بالخط المعفى من التقنين هي 300 مليون ليرة سورية لكل 1 كم، تتضمن كلفة الكبل والخلية ومركز التحويل، وهذه الخطوط متاحة لجميع المواطنين، لكن تكلفتها كبيرة جداً.

ولفت الى ان تحديد تعرفة مبيع الكيلوواط لمشتركي القطاع الخاص ليس أمراً جديداً، وبدأت الوزارة فيه عام 2016، حيث كانت التعرفة 35 ل.س لكل كيلو واط، وارتفعت عام 2017 إلى 46 ل.س، فيما تم تحديدها الآن بـ 300 ل.س لكل كيلوواط.

وختم الظاهر بالقول.. " النفقات التي يتم الحصول عليها مقابل الاشتراك تساعد وزارة الكهرباء في تنفيذ مشاريع تؤمن استمرار التغذية الكهربائية".