الأمن الروسي يوقف أجنبياً متورطاً بتمويل الإرهاب في سورية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي توقيف مواطن أجنبي في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي متورط في تمويل تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في سورية.

وأشار المكتب الصحفي للفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي في إقليم خاباروفسك في بيان له إلى أن الموقوف من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى وكان يحول أموالاً إلى إحدى الجماعات التابعة لتنظيم (جبهة النصرة) لافتاً إلى أنه تم القبض على 4 أشخاص كانوا على علم بأنشطته ولم يبلغوا الأجهزة الأمنية بذلك وفتحت تحقيقات جنائية معهم.

ويواصل الأمن الروسي عملياته لملاحقة العناصر المرتبطة بتنظيمات إرهابية حيث أعلن أواخر الشهر الماضي عن إلقاء القبض على عنصر تابع لتنظيم (داعش) كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول شمال القوقاز.

وكالات

