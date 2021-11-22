مرسومين بتعيين معاونان لوزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية 

22-11-2021

مرسومين بتعيين معاونان لوزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية 

مرسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومان يقضيان بإسناد وظيفة معاون وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية للعامل من الفئة الأولى بسام حيدر و حسب المرسوم فيتولى حيدر الإشراف على كل من مديريات : التجارة الخارجية ، مقاطعة اسرائيل ، الشؤون القانونية ، ومديريات التجارة الخارجية في المحافظات .

ويقضي المرسوم الآخر بإسناد وظيفة معاون وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية للعاملة من الفئة الأولى رانيا أحمد وحسب المرسوم تتولى أحمد الإشراف على عمل كل من  مديرية : السياسات الاقتصادية ، التخطيط و تعزيز التنافسية ، التعاون الاقتصادي الدولي ، ومديرية القياس والجودة.

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