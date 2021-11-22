22-11-2021
مالية السويداء تبدأ صرف مكافأة المسرحين من خدمة العلم
أشار مدير المالية في السويداء أكرم فرج إلى أن المديرية بدأت بصرف مكافأة المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية عن أشهر حزيران وتموز وآب.
وأوضح أن صرف المبالغ يجري استناداً للجداول الواردة للمديرية من فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بأسماء المسرحين المستفيدين الذين يجب عليهم إحضار البطاقة الشخصية لاستلام المكافأة.
بدورها مديرة فرع صندوق المعونة الاجتماعية بالسويداء نبيهة صعب أوضحت أن القيمة الإجمالية لهذه المكافأة تبلغ نحو 48 مليون ليرة وتشمل 443 مسرحاً وتأتي استكمالاً للدفعات التي جرى صرفها خلال الفترة الماضية.
"الوطن"
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