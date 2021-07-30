8 إصابات بحريق ضخم في المدينة الصناعية بحلب

أصيب 8 أشخاص إثر حريق ضخم اندلع في أحد معامل الدهانات في المدينة الصناعية بمدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة “سانا” عن قائد فوج إطفاء حلب أن المصابين الثمانية بينهم 3 حروقهم شديدة، وأسعفوا إلى مشفى الرازي في المدينة.



وطال الحريق معملا للدهانات في المدينة الصناعية بالشيخ نجارأمس الخميس وزاد من خطورة الحريق وجود معمل للورق إلى جانب المعمل المحترق.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة.



يذكر أن المدينة شهدت في 10 يونيو الماضي حريقا مماثلا.