6.5 ملايين لتر مازوت توزع على المحافظات يومياً وزيادة الكمية مرتبط بالتوريدات

كشف مدير في وزارة النفط والثروة المعدنية أنه يوزع حالياً لجميع المحافظات من مادة المازوت بحدود 6.5 مليون لتر يومياً، لافتاً إلى أن هذه الكمية أقل من الكمية التي كانت توزع قبل إجراء أعمال الصيانة والعمرة لمصفاة بانياس مؤخراً، موضحاً أن التوزيع يتم حالياً حسب الإمكانيات المتاحة.



وبيّن أن الكمية التي توزع من المازوت قابلة للزيادة في حال وصول توريدات جديدة، مشيراً إلى أن توزيع مازوت التدفئة على المواطنين من صلاحيات لجان المحروقات في المحافظات وزيادة التوزيع مرتبط بنشاط هذه اللجان، مبيناً بأن المادة متوافرة والوضع مستقر حالياً.



المدير أكد أنه لا علاقة أو تأثير لأعمال الصيانة التي تجري حالياً في مصفاة حمص بالنقص الحاصل في توزيع مازوت التدفئة في معظم المحافظات.

الوطن