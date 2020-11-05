الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب
ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ

6.5 ملايين لتر مازوت توزع على المحافظات يومياً وزيادة الكمية مرتبط بالتوريدات

كشف مدير في وزارة النفط والثروة المعدنية أنه يوزع حالياً لجميع المحافظات من مادة المازوت بحدود 6.5 مليون لتر يومياً، لافتاً إلى أن هذه الكمية أقل من الكمية التي كانت توزع قبل إجراء أعمال الصيانة والعمرة لمصفاة بانياس مؤخراً، موضحاً أن التوزيع يتم حالياً حسب الإمكانيات المتاحة.

وبيّن أن الكمية التي توزع من المازوت قابلة للزيادة في حال وصول توريدات جديدة، مشيراً إلى أن توزيع مازوت التدفئة على المواطنين من صلاحيات لجان المحروقات في المحافظات وزيادة التوزيع مرتبط بنشاط هذه اللجان، مبيناً بأن المادة متوافرة والوضع مستقر حالياً.

المدير أكد أنه لا علاقة أو تأثير لأعمال الصيانة التي تجري حالياً في مصفاة حمص بالنقص الحاصل في توزيع مازوت التدفئة في معظم المحافظات.

 

الوطن