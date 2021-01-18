4 فوائد لتناول نخاع العظام… من المفاصل الى الحدّ من الالتهابات

عادةً ما يتمّ التخلص من العظام في أطباق اللحوم بعد تناول كل اللحم من حولها، فلا يعرف الكثير منكم أن نخاع العظم يتم طهيه كوجبة شهية في العديد من المأكولات حول العالم. داخل القشرة الصلبة للعظام، يكمن نخاع العظم الناعم والعصير الذي طعمه لذيذ مثل اللحم في الخارج، وربما أفضل. نخاع العظام هو نسيج دهني يقع في وسط العظام، يتكون من خلايا جذعية تتحول إلى خلايا دم داخل الجسم عند تناولها.



فوائد تناول نخاع العظم



1- انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالوزن الزائد



أظهرت إحدى الدراسات من University of Michigan Life Sciences Institute أن الأنسجة الدهنية في نخاع العظم تحتوي على هرمون يسمى أديبونكتين. يساعد هذا الهرمون في تكسير الدهون ويمكن أن يحافظ على حساسية الأنسولين، وقد تم ربطه بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع السرطان الأخرى المرتبطة بالسمنة. ترتبط المستويات العالية من الأديبونكتين ارتباطاً مباشراً بانخفاض خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.



2- تعزيز صحة المفصل



إن العديد من المركبات الموجودة في نخاع العظم تعمل على تحسين صحة المفاصل. على سبيل المثال، الجلوكوزامين هو مركب موجود في الغضروف وغالباً ما يستخدم كعلاج طبيعي لهشاشة العظام نظراً لقدرته على تقليل الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل. يمكن أن يدعم الكولاجين إنتاج غضروف المفصل للمساعدة في الحفاظ على وظيفة المفصل أيضاً. في دراسة من جامعة Penn State University مدتها 6 أشهر أجريت على 147 رياضياً، أدى تناول 10 غرامات من الكولاجين يومياً إلى تقليل آلام المفاصل المرتبطة بالنشاط بشكل ملحوظ.



3- يقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالالتهابات



الجلايسين وحمض اللينوليك متوفران بكثرة في نخاع العظم، وقد ثبت وفقاً لدراسة من هارفارد أن لهما خصائص قوية مضادة للالتهابات. يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والاكتئاب والزهايمر.



4- يعزز صحة الجلد



الكولاجين هو نوع من البروتين موجود في جميع أنحاء الجسم ويلعب دورًا أساسيًا في صحة الجلد. وجدت دراسة من China Agricultural University استمرت 8 أسابيع على 69 امرأة أن تناول 2.5-5 غرام من الكولاجين ساعد في تحسين مرونة الجلد وترطيبه.