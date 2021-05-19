243 مليون دولار خسائر خلفها الاحتلال بقصفه لغزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، أن الخسائر الناجمة عن قصف الاحتلال الإسرائيل المستمر للقطاع لليوم التاسع، بلغت نحو 243 مليون دولار.



وقال رئيس المكتب (تديره حركة حماس) سلامة معروف في بيان، إن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من 1615 غارة واعتداء منذ بداية العدوان”.



وأضاف “العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضراراً لحقت بمنازل المواطنين والمزارع والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه صرف صحي، بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 243.8 مليون دولار”.



وأوضح معروف أن أكثر من 1174 منزلاً تعرض لهدم كلي أو بليغ (شبه كلي)، فضلاً عن تضرر نحو 7073 منزلاً لأضرار بين متوسطة إلى جزئية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.



كما تعرض 33 مقراً إعلامياً، وفق معروف، إلى هدم كلي، فضلاً عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى.



إضافة إلى ذلك، قصف الاحتلال 73 مقراً حكومياً ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة في هذا القطاع 23 مليون دولار، بحسب البيان.



وأشار معروف إلى تضرر 57 مدرسة ومرفقاً صحياً وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.



ولفت إلى أن حصيلة الخسائر الأولية الناجمة عن قصف الشوارع والبنى التحتية ممثلة في شبكات المياه والصرف الصحي بلغت 22 مليون دولار، فضلاً عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء، بحسب معروف.



وتابع: “كما تضررت عشرات المركبات بشكل كامل .. إضافة إلى تعرض 8 مساجد للهدم الكلي أو البليغ وضرر جزئي لحق بـ29 مسجداً وكنيسة، فضلاً عن قصف 5 مقابر للأموات”.



وأكد معروف أن “جرائم الاحتلال المستمرة خلفت واقعاً إنسانيا صعباً سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضاً منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر”.



وكالات