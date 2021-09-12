“قسد” تفرض حظر تجوال كلي بمناطق سيطرتها في دير الزور

فرضت ما تسمى “هيئة الصحة” التابعة لما يسمى”الإدارة الذاتية الكردية” حظر للتجوال الكلي على سكان بلدة بريف دير الزور مع تسجيل رقم جديد بإصابات فيروس”كورونا” في مناطق سيطرة”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” شمال شرق سوريا.



ونقل المراسل في الحسكة عن مصادر محلية أن ما يسمى”هيئة الصحة” التابعة لـ”قسد” فرضت حظراً للتجوال على سكان بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي بسبب ارتفاع عدد وفيات بسبب فايروس “كورونا” في البلدة إلى 6 حالات .



وتابعت المصادر أن القرار فرض التجوال الكلي في البلدة لمدة 10 أيام مع تعليق الدوام في مؤسسات”الإدارة” وحظر جزئي على الأسواق في البلدة.



وأعلنت “هيئة الصحة” اليوم السبت ، 5 وفيات و187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة”قسد” في شمال وشرق سوريا.



وبحسب “الإدارة الذاتية الكردية” فإنَّ الإصابات هي ١١٢ ذكور و ٧٥ إناث مع تسجيل 5 وفيات و 8 حالات شفاء جديدة.



وبلغ عدد الإصابات الكلي في مناطق سيطرة “قسد” شمال وشرق سوريا بحسب هيئة الصحة 22831 إصابة، في حين سجلت 802 حالة وفاة و2012 حالة شفاء من الفايروس.



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