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“الأناضول”: روسيا تشكّل فصائل محلية في القامشلي

قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، إن القوات الروسية بدأت بتشكيل فصائل جديدة تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

ونقلت “الأناضول”، أمس الاثنين، عن مصادر لم تسمها، قولها إن القوات الروسية بدأت بتشكيل فصيل جديد من العناصر المحلية وأبناء المنطقة في مناطق سيطرة الجيش السوري في مدينة القامشلي تحت مسمى “مهام دفاع”.

وأوضحت المصادر أن عدد المتقدمين من أجل الالتحاق بهذا الفصيل، بلغ حتى اليوم نحو 200 شخص، بحسب “الأناضول”.

وتعزز موسكو من وجودها في محافظات شرق الفرات، إذ تمتلك القوات الروسية 11 نقطة أو قاعدة عسكرية بمحافظة الحسكة، بحسب مركز “جسور” للدراسات.

وكانت القوات الروسية أرسلت خلال الأسابيع الماضية، تعزيزات كبيرة إلى مطار “القامشلي”، حيث رصد “أثر برس” وصول 6 دفعات من التعزيزات العسكرية الضخمة على التوالي، وقدّرت مصادر خاصة  حينها أن قوام القوات الروسية في مطار القامشلي فاق 1500 جندي.

وكانت وصلت أولى دفعات التعزيزات الروسية بالتوازي مع التوتر الذي شهدته مدينتا الحسكة والقامشلي بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وتسيطر “قسد” مدعومة بالقوات الأمريكية، على معظم محافظة الحسكة، بينما يحتفظ الجيش السوري بمربعين أمنيين ومطار القامشلي بالمحافظة